Великобританию признали самой пьющей страной мира

Фонд Global Drug Survey исследовал зависимость жителей 36 стран от вредных привычек. Опросив 120 тыс. человек, эксперты выяснили, что самые большие проблемы с алкоголем у жителей англоязычных стран.
В ходе опроса выяснилось, что чаще всего напиваются жители Великобритании. В среднем представитель Соединенного Королевства напивается 51 день в году, то есть фактически каждую неделю. Ненамного отстали от британцев жители США (50 дней), Канады (48 дней) и Австралии (47 дней).
Великобритания возглавила и рейтинг стран, жители которых чаще всего обращаются за помощью из-за проблем с алкоголем. Из числа тех, кто в принципе потребляет спиртные напитки, к врачам приходили 4,7% жителей страны.
Пить меньше британцы при этом не собираются. О желании снизить употребление алкоголя на следующий год в основном говорили представители Индии, Финляндии и Ирландии. Реже всего такие мысли посещают португальцев, швейцарцев и датчан.
Стыдно за свое поведение в нетрезвом состоянии в основном жителям немецкоязычных стран — Германии, Австрии и Швейцарии. При этом опрос показал, что сожаление по этому поводу испытывают в основном женщины, а не мужчины.
В целом исследование показало, что употребление алкоголя является главной вредной привычкой опрошенных. Спиртные напитки употребляют 98% респондентов. Далее в списке идут курение табака (78%) и марихуаны (77%).
Среди стран, в которых проводилось исследование, не оказалось ни одной страны бывшего СССР.
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