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В ПЦУ привели свои доводы, почему УПЦ КП больше не существует

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Единая поместная Украинская православная церковь разъясняет, что Киевский патриархат прекратил свое существование, поскольку присоединился к ПЦУ на объединительном соборе 15 декабря 2018 года. Специальное разъяснение разместила 16 мая в Facebook пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

Церковники пошагово напоминают, как образовалась ПЦУ, и публикуют документ, подписанный в частности и Филаретом.

«Единая Поместная Украинская Православная Церковь была образована в Объединительном Соборе 15 декабря 2018 года путем объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и части Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в единую поместную Церковь, 6 января 2019 года она получила Патриарший и Синодальный Томос Вселенского Патриархата об автокефалии», — говорится в сообщении.

Пункт первый постановления объединительного собора гласит следующее:

«Прекратить деятельность религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины».

В документе говорится также о прекращении действия устава УПЦ КП и деятельности всех уставных органов этого религиозного объединения.

В ПЦУ отмечают также, что Томос об автокефалии и 15-место в диптихах, как поместная церковь, административно независимая от других церковных центров и равная со всеми автокефальными православными церквями, получила не какая-то отдельная составная часть, но вся единая Поместная УПЦ.

«Таким образом утром 15 декабря 2018 года по решению Поместного Собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной Церкви Украины», — говорится в разъяснении.

В ПЦУ отмечают, что объединительный собор почти единогласно (при одном голосе против) принял устав Православной Церкви Украины, согласно которому ее возглавляет Предстоятель, Митрополит Киевский и всея Украины.

«Избрание иерарха на кафедру возможно лишь при условии ее вакантности. Каноническое право не предусматривает пребывание двух архиереев на одной и той же иерархической должности. В связи с тем, что предусмотрена только принятым Уставом ПЦУ должность Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины, была вакантной, состоялись тайные выборы, по итогам которых был избран митрополит Епифаний (Думенко)», — говорится в разъяснении.

В ПЦУ отмечают, что все участники собора признали подлинность этого избрания.

Митрополит Епифаний руководит не единолично, а на основании одобренного объединительным собором устава Церкви, решений ее Священного Синода, в сотрудничестве со всем епископатом.

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Напомним, 15 мая Филарет, которому дали звание почетного патриарха Православной церкви Украины, созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что хочет сохранить Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Филарет заявил, что хочет управлять Православной церковью в Украине, а за митрополитом Епифанием хочет оставить представления Украинской церкви за рубежом.

УПЦ КП, ПЦУ
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
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