Филарет продолжает контролировать почти всю «церковную кассу» Киева

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что почти все средства, которые поступают в церковную кассу Киева, контролирует почетный патриарх Филарет. Об этом он сказал в интервью ВВС News Украина, отвечая на вопрос относительно возможной сложной финансовой ситуации в церкви.
«Город Киев — весь город, включая все финансы, которые поступали в церковную кассу, кроме Михайловского монастыря, остались за почетным патриархом Филаретом. В целом мы — Киевская митрополия, Киевская православная богословская академия — сейчас частично содержимся из тех пожертвований, которые поступают в казну Михайловского златоверхого монастыря. Остальные средства — от благотворителей», — отметил он.
Напомним, 15 мая Филарет заявил, что Епифаний якобы нарушает договоренности, достигнутые на объединительном Соборе 15 декабря. По его словам, Епифаний должен нести ответственность только за внешнее представительство церкви, а патриарх — за всю внутреннюю церковную жизнь в Украине.
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