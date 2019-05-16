Замглавы АП Елисеев подтвердил свою отставку

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев подтвердил информацию о своей отставке.

«Да, эта информация соответствует действительности. Сегодня, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Прямой» в четверг вечером.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До этого Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в Евросоюзе.

Информация о том, что Елисеев написал заявление об отставке, появилась в СМИ сегодня днем со ссылкой на источники.