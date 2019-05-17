Порошенко подписал указ об увольнении Елисеева

Президент Петр Порошенко принял отставку Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента. Об этом говорится в указе главы государства от 16 мая.

Сам Елисеев в эфире телеканала «Прямой» рассказал, что сам подал прошение об отставке, потому что хочет «очистить пространство для новой команды» и за кресло не держится.

«Пришла новая команда. Пусть заходит новая команда, пусть сделает лучше, чем это было. Мы только поаплодируем», — заявлял уже бывший заместитель главы АП.

Напомним, что Елисеева назначили на должность заместителя главы Администрации президента в июле 2015 года, в администрации Порошенко он курировал внешнюю политику. До этого назначения Елисеев течение 5 лет был послом Украины при Евросоюзе.