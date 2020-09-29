Итальянский суд сегодня будет рассматривать апелляцию по делу Маркива

В Италии во вторник, 29 сентября, в 9:00 по местному времени суд в Милане начнет рассмотрение апелляции по делу нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам лишения свободы за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в мае 2014 года на Донбассе.
Об этом сообщает Укринформ.
О режиме слушания и будет ли процесс открытым апелляционный суд в Милане объявит непосредственно во время судебного заседания.
Украинская община в Италии сообщила, что собирается на акцию поддержки Виталия Маркива в Милане в 8:30 по местному времени.
Интерес к апелляционному процессу по делу нацгвардейца Виталия Маркива достаточно велик. В канцелярии суда отмечали, что получили немало запросов на аккредитацию из разных стран. Прямая трансляция заседаний не предусмотрена.
Второе заседание по рассмотрению апелляции на приговор Маркиву должно состояться 1 октября.
Нацгвардеец Маркив был задержан в Италии летом в 2017 году по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.
12 июля 2019 года суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.
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