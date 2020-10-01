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Суд в Италии продолжит рассмотрение дела Маркива 15 октября

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Суд в Италии продолжит рассмотрение дела Маркива 15 октября

В Милане в апелляционном суде закончилось второе судебное заседание по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам лишения свободы за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли.

Как сообщает Укринформ, суд удовлетворил ходатайство прокурора провести исследование относительно якобы высказываний Маркива о трагедии, когда он уже находился в тюрьме. В свою очередь защита подчеркнула, что очень важным является весь контекст, и попросила, чтобы был перевод всего разговора.

На сегодняшнем заседании присутствовали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его заместитель Антон Геращенко и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинская община в Италии организовала акцию в поддержку Виталия Маркива. Около 40 человек с плакатами и флагами находились у здания суда.

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Нацгвардеец Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика — россиянина Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

12 июля 2019 года суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

В МВД Украины заявили, что Маркива осудили за преступление, которое он не совершал, и подчеркнули, что ожидают от апелляционного суда Милана «лишь одного возможного приговора — оправдательного».

Италия, Виталий Маркив
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