Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что заранее предупредил о своем решении новоизбранного президента.

«У него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на построение внешнеполитической стратегии», — объяснил Климкин.

Климкин отметил, что направит заявление в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского.

Также чиновник заявил, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.