Россию специально не пригласили на инаугурацию Зеленского

России нет в числе стран, представители которых приглашены на предстоящую 20 мая инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.

«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, что инаугурация Владимир Зеленского состоится 20 мая. Вопреки традиции, после нее не запланирован банкет.