Стал известен состав делегации США на инаугурации Зеленского

На инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая, отправится делегация от Соединенных Штатов в составе пяти человек. Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Возглавит американскую делегацию на инаугурации Зеленского министр энергетики США Рик Перри. В состав делегации кроме Волкера также вошли посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.
«Возвращаюсь завтра в Киев в составе делегации, возглавляемой Риком Перри представлять США на инаугурации президента Украины. С нетерпением жду возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной и возможности поработать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским», — написал Волкер.
Пресс-секретарь МИДа Украины Екатерина Зеленко накануне сообщила, что на церемонии инаугурации Зеленского ожидаются лидеры пяти стран. По ее словам, приглашены президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Кроме того, по ее словам, Украина ожидает приезда министра обороны Канады, французского министра по вопросам Европы, главу МИДа Польши, вице-президента Турции, премьер-министра Молдовы, главу парламента Азербайджана, а также вице-премьеров Беларуси, Румынии, Болгарии и Словакии.
Российскую делегацию на инаугурацию президента не позвали.
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