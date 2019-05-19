Порошенко наградил еще и Волкера

Президент Украины Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Как говорится в документе, Волкер награжден за вклад в «восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины, а также в развитие и поддержку демократии в стране.

Напомним, 14 мая глава государства наградил орденом Ярослава Мудрого председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера за вклад в развитие сотрудничества между ЕС и Украиной.

Орден Ярослава Мудрого был учрежден в 1995 году. Это высшая государственная награда для украинских граждан, иностранцев и лиц без гражданства.