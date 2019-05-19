Порошенко наградил еще и Волкера

Президент Украины Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Как говорится в документе, Волкер награжден за вклад в «восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины, а также в развитие и поддержку демократии в стране.
Напомним, 14 мая глава государства наградил орденом Ярослава Мудрого председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера за вклад в развитие сотрудничества между ЕС и Украиной.
Орден Ярослава Мудрого был учрежден в 1995 году. Это высшая государственная награда для украинских граждан, иностранцев и лиц без гражданства.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016