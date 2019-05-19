Посол США Йованович записала прощальное видеообращение

Посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая завершает работу на своем посту, поделилась мыслями о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.
Видео с обращением Йованович опубликовало посольство США в Украине.
«После нескольких лет с момента Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю различные достижения, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программ МВФ. Это было сложно, но это означает, что фундаментальные принципы в Украине укрепились или вскоре окрепнут», — сказала Йованович.
Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и отметила, что для их завершения нужно еще много лет.
«Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупцию не преодолена, но был достигнут прогресс, такой как введение Антикоррупционного суда в этом году», — сказала она.
Йованович отметила, что результаты последних выборов показали, что украинцы стремятся не просто к изменениям, а фундаментальным преобразованиям страны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016