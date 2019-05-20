Зеленский распустил Раду

Вступивший сегодня в должность президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

«Я распускаю Раду 8-го созыва», — заявил он.

Также Зеленский предложил правительству подать в отставку.

«Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: „правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы“. Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — сказал он в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.