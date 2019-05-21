Полторак намерен и дальше руководить Минобороны

Степан Полторак намерен оставаться в должности министра обороны Украины до тех пор, пока Верховная Рада не примет соответствующее решение об его отставке. Об этом он заявил после визита в Администрацию Президента, куда его вызвал новоизбранный глава государства Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

«Я буду работать исполняющим свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства», — заявил Полторак.

Он заявил, что сообщил Зеленскому о своей отставке накануне инаугурации. «Я дождался, когда он (Владимир Зеленский — ред.) примет присягу народу Украины, и подал рапорт», — отметил глава оборонного ведомства.

Отвечая на вопрос об итогах своей работы, Полторак отметил, что «ему не стыдно смотреть в глаза» людям. «Что касается моей работы ... я сделал все возможное для того, чтобы мы создали армию за пять лет. И мне точно не стыдно смотреть в глаза и вам, и всем украинцам», — заявил министр.