Депутаты могут отменить «мажоритарку» и снизить проходной барьер до 3%

Президент Украины Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил изменениями в избирательное законодательство отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов, сообщил сопредседатель депутатской группы «Видродження» Виталий Хомутынник.
«Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка — отменить мажоритарную систему. Вторая правка — снизить проходной барьер до 3%», — сообщил он журналистам у здания администрации президента во вторник, передает «Интерфакс-Украина».
По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.
Сейчас в Украине смешанная избирательная система, а в Раду проходят партии, набравшие более 5% голосов.
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