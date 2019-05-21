Выборы в Раду могут пройти 21 июля по новому закону

Лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что досрочные выборы Верховной Рады могут состояться 21 июля.
Об этом он сказал журналистам под Администрацией президента после консультаций нового президента Владимира Зеленского с лидерами фракций относительно роспуска парламента, передает УП.
«Мы рассчитываем, что будет изменено избирательное законодательство», — отметил Ляшко.
На вопрос, когда состоятся выборы, лидер «радикалов» ответил: «Я думаю, что указ президента ... Сейчас по результатам разговора он направит письмо главе парламента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады для изменения избирательного законодательства».
«Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра. Выборы — на 21 июля», — заявил Ляшко.
Эту дату называют и у Зеленского.
«Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019 года», — сказал журналистам советник президента Андрей Богдан после завершения встречи Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций.
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UA . ЯКЩО НЕ БУДУТЬ ДУРНІ ЯК СТО УКРАЇНЦІВ ТІЛЬКИ В ЄДНАННІ В БОРОТЬБІ ДЛЯ БОГА ДІТЕЙ І ВНУКІВ СВІТУ КОРІННІ НАРОДИ СВІТУ МАЮТЬ ГАРАНТІЮ БОГА ЖИТИ І ПЕРЕМОГТИ РОСІЙСЬКОЄВРЕЙСЬКУ ЯДЕРНУ ОКУПАЦІЮ ЯДЕРНОГО БАНДФОРМУВАННЯ НАЦИСТІВ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО БЕЗ ЄДНАННЯ КОРІННИМ НАРОДАМ СВІТУ МОЖЛИВО ТІЛЬКИ ВМЕРТИ В БОРОТЬБІ АБО БЕЗ БОРОТЬБИ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ КОРІННІ НАРОДИ.........
UA . ЯКЩО НЕ БУДУТЬ ДУРНІ ЯК СТО УКРАЇНЦІВ ТІЛЬКИ В ЄДНАННІ В БОРОТЬБІ ДЛЯ БОГА ДІТЕЙ І ВНУКІВ СВІТУ КОРІННІ НАРОДИ СВІТУ МАЮТЬ ГАРАНТІЮ БОГА ЖИТИ І ПЕРЕМОГТИ РОСІЙСЬКОЄВРЕЙСЬКУ ЯДЕРНУ ОКУПАЦІЮ ЯДЕРНОГО БАНДФОРМУВАННЯ НАЦИСТІВ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО БЕЗ ЄДНАННЯ КОРІННИМ НАРОДАМ СВІТУ МОЖЛИВО ТІЛЬКИ ВМЕРТИ В БОРОТЬБІ АБО БЕЗ БОРОТЬБИ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ КОРІННІ НАРОДИ.........