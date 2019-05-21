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Выборы в Раду могут пройти 21 июля по новому закону

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Выборы в Раду могут пройти 21 июля по новому закону

Лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что досрочные выборы Верховной Рады могут состояться 21 июля.

Об этом он сказал журналистам под Администрацией президента после консультаций нового президента Владимира Зеленского с лидерами фракций относительно роспуска парламента, передает УП.

«Мы рассчитываем, что будет изменено избирательное законодательство», — отметил Ляшко.

На вопрос, когда состоятся выборы, лидер «радикалов» ответил: «Я думаю, что указ президента ... Сейчас по результатам разговора он направит письмо главе парламента о проведении внеочередного заседания Верховной Рады для изменения избирательного законодательства».

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«Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра. Выборы — на 21 июля», — заявил Ляшко.

Эту дату называют и у Зеленского.

«Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019 года», — сказал журналистам советник президента Андрей Богдан после завершения встречи Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций.

досрочные выборы
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Комментарии (3)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 44 минуты назад

UA . ЯКЩО НЕ БУДУТЬ ДУРНІ ЯК СТО УКРАЇНЦІВ ТІЛЬКИ В ЄДНАННІ В БОРОТЬБІ ДЛЯ БОГА ДІТЕЙ І ВНУКІВ СВІТУ КОРІННІ НАРОДИ СВІТУ МАЮТЬ ГАРАНТІЮ БОГА ЖИТИ І ПЕРЕМОГТИ РОСІЙСЬКОЄВРЕЙСЬКУ ЯДЕРНУ ОКУПАЦІЮ ЯДЕРНОГО БАНДФОРМУВАННЯ НАЦИСТІВ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО БЕЗ ЄДНАННЯ КОРІННИМ НАРОДАМ СВІТУ МОЖЛИВО ТІЛЬКИ ВМЕРТИ В БОРОТЬБІ АБО БЕЗ БОРОТЬБИ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ КОРІННІ НАРОДИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 45 минут назад

UA . ЯКЩО НЕ БУДУТЬ ДУРНІ ЯК СТО УКРАЇНЦІВ ТІЛЬКИ В ЄДНАННІ В БОРОТЬБІ ДЛЯ БОГА ДІТЕЙ І ВНУКІВ СВІТУ КОРІННІ НАРОДИ СВІТУ МАЮТЬ ГАРАНТІЮ БОГА ЖИТИ І ПЕРЕМОГТИ РОСІЙСЬКОЄВРЕЙСЬКУ ЯДЕРНУ ОКУПАЦІЮ ЯДЕРНОГО БАНДФОРМУВАННЯ НАЦИСТІВ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО БЕЗ ЄДНАННЯ КОРІННИМ НАРОДАМ СВІТУ МОЖЛИВО ТІЛЬКИ ВМЕРТИ В БОРОТЬБІ АБО БЕЗ БОРОТЬБИ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ КОРІННІ НАРОДИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 47 минут назад

UA . ЯКЩО НЕ БУДУТЬ ДУРНІ ЯК СТО УКРАЇНЦІВ ТІЛЬКИ В ЄДНАННІ В БОРОТЬБІ ДЛЯ БОГА ДІТЕЙ І ВНУКІВ СВІТУ КОРІННІ НАРОДИ СВІТУ МАЮТЬ ГАРАНТІЮ БОГА ЖИТИ І ПЕРЕМОГТИ РОСІЙСЬКОЄВРЕЙСЬКУ ЯДЕРНУ ОКУПАЦІЮ ЯДЕРНОГО БАНДФОРМУВАННЯ НАЦИСТІВ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО БЕЗ ЄДНАННЯ КОРІННИМ НАРОДАМ СВІТУ МОЖЛИВО ТІЛЬКИ ВМЕРТИ В БОРОТЬБІ АБО БЕЗ БОРОТЬБИ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ КОРІННІ НАРОДИ.........

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Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Клэр Лью
Клэр Лью
основатель Know Your Team

Шесть вопросов к тем, кто хочет быть руководителем

Когда нас спрашивают: «Вы хотите стать руководителем?», мы зачастую предполагаем, что на этот вопрос есть только один ответ. «О, конечно, я хочу быть начальником». Правильно? Кто ж не хочет? Особенно, когда руководящий пост рассматривается как основной путь повышения в карьере. Но действительно ли вы хотите стать руководителем? Руководство - это не какой-то священный клуб, предназначенный для немногих счастливчиков.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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