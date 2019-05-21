Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба — главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо уволенного с этой должности Виктора Муженко.

Соответствующие указы президента Украины № 301/2019 и № 302/2019 от 21 мая 2019 года обнародованы на сайте главы государства.

«Назначить Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженных сил Украины», — сказано в указе президента.

Другим указом Зеленский уволил с этой должности Муженко.

Руслан Борисович Хомчак (1967г.р.) — генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016-2017гг).

С февраля 2017 и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.