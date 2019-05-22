Кабмин утвердил модель разделения «Нефтегаза»

Кабинет Министров утвердил модель проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины». Об этом говорится в сообщении публичного акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины» (ПАО «МГУ»).
В сообщении отмечается, что в среду Кабмин внес изменения в постановление № 496 от 1 июля 2016 года «Об отделении деятельности по транспортировке и хранению (закачка, отбора) газа», которыми он определил модель проведения анбандлинга «Нефтегаза».
Отмечается, что модель проведения анбандлинга базируется на принципе собственности (OU), предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получения имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией МГУ.
Также это решение не требует дополнительных законодательных изменений, как это было бы необходимо для имплементации модели ISO.
«Долгожданное решение дает возможность действительно начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, что главное, обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка», — отмечается в сообщении.
Также в МГУ отмечают, что успешное проведение анбандлинга зависит от тесного сотрудничества МГУ с «Нефтегазом» для создания независимого Оператора ГТС до 1 января 2020 года.
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