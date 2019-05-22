Qualcomm признана в США нарушителем антимонопольного законодательства

Суд в США раскрыл факты нарушения американским производителем процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm антимонопольного законодательства и распорядился устранить нарушения, пишет издание The Wall Street Journal.
«Qualcomm Inc. незаконно подавляла конкуренцию на рынке чипов для мобильных телефонов и использовала доминирующее положение, чтобы требовать завышенные лицензионные сборы», — пишет издание со ссылкой на материалы суда и определение окружной судьи в Сан-Хосе Люси Ко.
Судья также вынесла решение о том, чтобы компания согласовала или пересмотрела лицензионные соглашения со своими партнерами без применения «нечестных приемов», таких как угрозы перекрыть доступ к своим чипам.
Кроме того, компания должна предоставлять лицензии на патенты другим производителям чипов по «справедливым» ценам, также Qualcomm не должна заключать эксклюзивные договоры о поставках с производителями смартфонов, такими как Apple.
Что касается производителя айфонов, то в апреле Qualcomm достигла с ним соглашения, которое снимает ограничения на продажу продукции Apple по всему миру, введенные в связи с нарушением патентных прав.
Компании тогда объявили о заключении лицензионного соглашения сроком на шесть лет, которое считается вступившим в силу 1 апреля. Apple также согласилась выплатить Qualcomm денежное вознаграждение, которое Qualcomm оценил в $4,5 млрд.
В январе 2018 г. Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 997 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке производителей чипов LTE, которые она поставляла компании Apple. В июне того же года компания оспорила штраф в суде.
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