У Зеленского обещают подать законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроекты о процедуре импичмента и отмене депутатской неприкосновенности. Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, сообщает Укринформ.

«Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности будут представлены в ближайшее время. Они готовы к внесению», — сказал Рябошапка.

В то же время он подчеркнул, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже есть в Верховной Раде и готов к рассмотрению во втором чтении.

«Парламент мог бы его проголосовать, но наш парламент избегает этого», — заметил заместитель главы АП.

Ранее представитель президента в ВР Руслан Стефанчук назвал приоритетные законодательные инициативы главы государства, в числе которых, в частности, законопроект об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.