Абромавичус просит у Зеленского новую должность

Экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус во время визита в Администрацию президента обсуждал экономические перспективы страны и ситуацию вокруг Кабинета министром. Об этом он заявил в эфире «112 Украина».
«Обсуждали государственные предприятия, и не только банки, что должны делать, как сложится ситуация по Кабмину, а также программы МВФ. Рабочие вопросы, в том числе кадровые, так как сейчас назначаются заместители, обсуждали, кого можно назначить, что касается экономики. Есть много вариантов», — рассказал он.
Абромавичус отметил, что у него есть несколько мыслей по поводу того, что он «мог бы быть полезен для президента и страны», однако они требуют обдумывания.
«В министерстве сейчас нет таких возможностей. У меня никогда не было желания работать в АП, это во-первых. И во-вторых, в парламенте, Верховной Раде», — подчеркнул он.
«Поэтому, что остается в пользу государства — это государственные предприятия и правительство. И вот в этой парадигме мы будем дальше работать», — добавил Абромавичус.
Напоминим, что Абромавичуса лично пригласил в команду президент Украины Петр Порошенко. Он предоставил ему украинское гражданство и обратился к фракции «Солидарность» с предложением выдвинуть его на должность министра экономического развития и торговли.
В феврале 2016 года министр экономики Абромавичус заявил о своей отставке. Когда у него спросили о причинах, он сказал, что не хочет, чтобы на него давили отдельные политики. В частности, тогда прозвучала фамилия Кононенко.
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