ПриватБанк объяснил, чего требует от Коломойского в американском суде

«ПриватБанк» инициировал судебное разбирательство в канцлерском суде штата Делавэр против своих бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц, основанием для которого стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

«Основанием иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы господином Коломойским и господином Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в Соединенных Штатах Америки стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтрольным его бывшим владельцам , - говорится в сообщении.

Обращаясь с настоящим иском в американский суд, ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких миллионов долларов США, которые, как считает банк, получены в результате различных противоправных действий, совершенных против ПриватБанка его бывшими владельцами, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриэлом Лейбером, а также некоторыми компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица принимают и принимали участие.

Следуя своей заявленной стратегии по взысканию в судебном порядке возмещения убытков, которые были нанесены банку до его национализации, ПриватБанк обращается в суды разных юрисдикций с исковыми требованиями относительно различных действий, имеющими признаки мошенничества, которые стали причиной убытков.

«После иска к господину Коломойскому и господину Боголюбову, с которым ПриватБанк обратился в английский суд относительно других кредитов с признаками мошенничества, это производство в Соединенных Штатах Америки является последним по времени из числа международных правовых мер, которые ПриватБанк принимает с целью привлечения своих бывших владельцев и связанных с ними других лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку. ПриватБанк неуклонно проводит указанные мероприятия с целью возмещения причиненных ему убытков», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, сегодня стало известно, что государственный банк «ПриватБанк» подал иск в суд в американском штате Делавэр на бывшего владельца, олигарха Игоря Коломойского. Как указывается на сайте суда, иск был подан 21 мая 2019 года. Пока не известно о сроках рассмотрения иска по существу.