Войти
Зеленский хочет, чтобы в армии осталось «поменьше советского»
кадры
Зеленский хочет, чтобы в армии осталось «поменьше советского»
Порошенко анонсировал ребрендинг партии и участие в выборах в Раду
планы
Порошенко анонсировал ребрендинг партии и участие в выборах в Раду

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

ПриватБанк объяснил, чего требует от Коломойского в американском суде

114
ПриватБанк объяснил, чего требует от Коломойского в американском суде

«ПриватБанк» инициировал судебное разбирательство в канцлерском суде штата Делавэр против своих бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц, основанием для которого стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

«Основанием иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы господином Коломойским и господином Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в Соединенных Штатах Америки стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтрольным его бывшим владельцам , - говорится в сообщении.

Обращаясь с настоящим иском в американский суд, ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких миллионов долларов США, которые, как считает банк, получены в результате различных противоправных действий, совершенных против ПриватБанка его бывшими владельцами, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриэлом Лейбером, а также некоторыми компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица принимают и принимали участие.

Следуя своей заявленной стратегии по взысканию в судебном порядке возмещения убытков, которые были нанесены банку до его национализации, ПриватБанк обращается в суды разных юрисдикций с исковыми требованиями относительно различных действий, имеющими признаки мошенничества, которые стали причиной убытков.

«После иска к господину Коломойскому и господину Боголюбову, с которым ПриватБанк обратился в английский суд относительно других кредитов с признаками мошенничества, это производство в Соединенных Штатах Америки является последним по времени из числа международных правовых мер, которые ПриватБанк принимает с целью привлечения своих бывших владельцев и связанных с ними других лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку. ПриватБанк неуклонно проводит указанные мероприятия с целью возмещения причиненных ему убытков», — говорится в пресс-релизе.

Читайте также: Филарет снова рассказал, как он и Порошенко пытались обмануть Варфоломея

Напомним, сегодня стало известно, что государственный банк «ПриватБанк» подал иск в суд в американском штате Делавэр на бывшего владельца, олигарха Игоря Коломойского. Как указывается на сайте суда, иск был подан 21 мая 2019 года. Пока не известно о сроках рассмотрения иска по существу.

Игорь Коломойский, ПриватБанк
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Клэр Лью
Клэр Лью
основатель Know Your Team

Шесть вопросов к тем, кто хочет быть руководителем

Когда нас спрашивают: «Вы хотите стать руководителем?», мы зачастую предполагаем, что на этот вопрос есть только один ответ. «О, конечно, я хочу быть начальником». Правильно? Кто ж не хочет? Особенно, когда руководящий пост рассматривается как основной путь повышения в карьере. Но действительно ли вы хотите стать руководителем? Руководство - это не какой-то священный клуб, предназначенный для немногих счастливчиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016