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Нардеп Мартовицкий выступил против законопроекта о переносе запуска энергорынка

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Нардеп Мартовицкий выступил против законопроекта о переносе запуска энергорынка

Депутат Верховной Рады Украины, член парламентского комитета во вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Артур Мартовицкий (фракия «Оппозиционный блок») раскритиковал инициативу ряда народных депутатов о переносе запуска нового рынка электроэнергии на 3 месяца. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Законопроект № 10318 о переносе сроков введения нового рынка электроэнергии, зарегистрированный моими коллегами по парламентскому комитету Домбровским и Пидлесецким, я не поддерживаю. И вот почему — формально законопроект предлагает перенести введение рынка на три месяца (с 1 июля на 1 октября), но на практике ведет к полному отказу от энергетической реформы, согласованной с западными партнерами. Ведь, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Подобное мы уже проходили с аналогичным законом, принятым еще в 2013 году», — написал парламентарий.

По словам народного депутата, заявление авторов законопроекта о якобы сложившейся негативной ситуации с отставкой правительства, роспуском Верховной Рады, внеочередными парламентскими выборами и т.д. полностью противоречат самой идее нового рынка электроэнергии, «который должен освободить энергетиков от бремени подобных политических условий».

«К энергетике пора прекратить относится как к феодальному наделу, которым может распоряжаться как заблагорассудится любой пришедший к власти чиновник. Нужно понять главное — энергореформа в целом и конкурентный рынок электроэнергии, как ее важный элемент, нужны не западным партнерам, не Евросоюзу или МВФ. Они, прежде всего, нужны Украине, которая нуждается в цивилизованном рынке, сильной энергетике и больших инвестициях. И политические обстоятельства — это отнюдь не те факторы, которые должны заставить страну отказаться от выбранного пути модернизации по европейскому образцу», — подчеркнул Мартовицкий.

Как сообщалось, народные депутаты Лев Пидлисецкий («Самопомощь») и Александр Домбровский («Блок Петра Порошенко») подготовили законопроект о переносе срока запуска нового рынка на 3 месяца. При этом сам председатель комитета уже заявил, что готов отозвать законопроект, если Кабинет Министров Украины возьмет на себя ответственность и примет все необходимые документы.

22 мая Кабмин принял все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии и для работы отрасли в целом. «Речь идет о возложении специальных обязательств на „Энергоатом“, „Укргидроэнерго“ и частично на „Укрэнерго“, о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и другие», — сообщили в правительстве.

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Напомним, на 1 июля 2019 года запланирован старт работы нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет Европейского Союза. А от своевременности запуска зависит, получит ли страна макроэкономическую помощь в размере 500 млн евро.

энергорынок, Артур Мартовицкий
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