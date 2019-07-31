Требование ЗЗФ, НЗФ и «Днепроазот» о тарифах на электроэнергию абсолютно необоснованы, – член комитета ВР по ТЭК

Требование «Запорожского завода ферросплавов» (ЗЗФ), «Никопольского завода ферросплавов» (НЗФ) и «Днепразота» об отмене тарифа госпредприятия «Укрэнерго» на передачу электроэнергии экономически необоснованно, удовлетворение этого требования сделает невозможным расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников и может привести к банкротству «Укрэнерго». Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности Артур Мартовицкий.

«ЗЗФ, НЗФ и „Днепроазот“ финансово успешные частные предприятия, получающие большую прибыль. Существенная часть производимой ими продукции экспортируется, следовательно, они имеют стабильно поступающую валютную выручку. На мой взгляд, они в состоянии оплачивать тарифы на передачу электроэнергии» — сообщил А.Мартовицкий.

«Митинги, которые организовали собственники ЗЗФ, НЗФ и „Днепроазота“ под НКРЭКУ и „Укрэнерго“ — это попытка выбить себе индивидуальный сниженный тариф на электроэнергию. Кроме того, тут можно усматривать и попытку оказать давление на суды» — считает народный депутат.

Напомним, 30 июля Окружной административный суд г. Киева отказал НЗФ в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ № 1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии «Укрэнерго» с 1 августа.

В конце июня тем же судом для обеспечения административного иска НЗФ против НКРЭКУ было приостановлено действие постановлений регулятора № 954 и № 955 от 7 июня, которыми установлены тарифы «Укрэнерго» на второе полугодие 2019 года. Позже НКРЭКУ отменил постановление № 954 и утвердил новый тариф для «Укрэнерго» с 1 августа постановлением № 1411 от 12 июля.

В «Укрэнерго» отмечают, что из-за решения суда компания работает в июле по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии. «Этот тариф не покрывает затраты Укрэнерго на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности, отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП „Гарантированный покупатель“ на покупку электроэнергии возобновляемых источников энергии по „зеленому“ тарифу», — сказано в сообщении компании. В свою очередь ГП «Гарантированный покупатель» 26 июля подал иск о взыскании с «Укрэнерго» авансового платежа в 1,58 млрд грн.

«Если решением суда действие постановления НКРЕКП № 1411 будет приостановлено, это может привести к банкротству НЭК «Укрэнерго», — заявляли в «Укрэнерго» 22 июля.

По результатам 2017 года чистая прибыль НЗФ составила 2,67 млрд. грн, доналоговая прибыль в 2018 году составила 3,27 млрд. грн. Чистая прибыль ЗЗФ в 2017 году составила 1,65 млрд. грн.. Чистая прибыль «Днепроазота» в 2018 году составила 3,9 млрд. грн.