Нефьодов уверяет, что ЦИК может провести выборы с действующим законом о госзакупках

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) Максим Нефьодов заявляет, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных выборов Верховной Рады, и не видит оснований менять законодательство.

«Закупки ЦИК — достаточно традиционны. У ЦИК есть несколько больших закупок, которые делаются на центральном уровне, — это в первую очередь бюллетени, которые надо напечатать и доставить на участки. Тут закупки как таковые даже не проводятся, потому что это документы строгой отчетности с защитой и водяными знаками. Их печатает Полиграфкомбинат „Украина“. А дальше проводится большое количество мелких закупок конкретных окружных избирательных комиссий: кто-то покупает бумаг, кто-то — урну, кому-то может надо заплатить за интернет или за какую-то развозку — все это мелкие закупки, проведение которых занимает несколько дней и какой-то проблемы оно не составляет», — сказал Нефьодов журналистам в эфире телеканала «112.Украина» после проведения консультаций в Администрации президента Украины в четверг.

Он подчеркну, что действующее законодательство о госзакупках позволяет своевременно проводить закупки для нужд подготовки и проведения выборов, что уже было продемонстрировано в ходе подготовки к президентским выборам весной этого года. Закон о госзакупках предусматривает выборы, и его не нужно менять под каждые выборы.

«Мне не известны какие-либо причины, которые могут не позволить ЦИК провести закупки вовремя. Если есть что-то, о чем я не знаю, — конечно, мы готовы к сотрудничеству и найдем решение», — добавил Нефьодов.

Ранее в этот день глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Верховную Раду по действующей системе закупок. «По действующей, — нет», — сказала она на брифинге.

Слипачук также посетовала, что заявление первого замминистра экономического развития и торговли Максима Нефьодова об избирательных закупках не отвечает действительности.

Глава ЦИК подчеркнула, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.