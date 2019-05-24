Российский Сбербанк все еще хочет продать украинскую «дочку»

Сбербанк РФ находится в высокой степени готовности к сделке по продаже своей украинской «дочки», несмотря на отказы на проведение такой сделки со стороны Национального банка Украины). Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в опубликованном в пятницу интервью газете «Коммерсантъ».
«Нам не всегда понятны причины трех отказов подряд после огромного количества согласований и изменений структуры сделок. Но есть надежда, что изменение власти приведет к тому, что мы получим больше ясности. У нас высокая готовность к сделке и сегодня», — заявил Греф.
Он подчеркнул, что покупатели банка также готовы к сделке. «Вопрос только в регуляторе и в разрешении», — добавил он.
По сведениям из отчета Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), Верховный суд Украины снял арест с акций дочерней компании Сбербанка, но ограничения на ликвидацию или реорганизацию компании формально не сняты.
Также Национальный банк Украины оштрафовал в декабре 2018 года «дочку» Сбербанка на 94,73 млн гривен за нарушения законодательства по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.
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