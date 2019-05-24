Партия Порошенко уберет его имя из названия

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата. В пятницу, 23 мая, состоится закрытый съезд партии, а 31 мая — официальное мероприятие, где будет объявлено о планах партии на парламентских выборах, говорят собеседники издания.
Планируется, что съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах. «Название должно отвечать сути и быть узнаваемым. Окончательное решение будет принято перед самим съездом. Пока обсуждаются варианты», — добавил он.
31 мая пройдет съезд, на котором будет объявлено о планах партии на досрочных парламентских выборах, подтвердил РБК официальный представитель фракции БПП в Раде Александр Черненко.
Дискуссии на тему нового названия партии еще ведутся, но наиболее вероятный вариант — оставить знакомое избирателям слово «Солидарность», убрав имя экс-президента, говорит один из депутатов Верховной рады.
Другой депутат указывает, что основным вариантом названия является «Европейская солидарность», сокращенно «ЕС». «Так соратники Порошенко напоминают избирателям, что нацелены на евроинтеграцию и не раздражают их именем Порошенко», — объясняет он, ссылаясь на высокий антирейтинг БПП.
По результатам последнего опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного на Украине с 16 по 21 мая, антирейтинг партий возглавляет «БПП — Солидарность». Ее ни при каких обстоятельствах не поддержал бы 51,9%, следует из результатов опроса.
По словам собеседника РБК в аппарате БПП, на том же съезде может быть избран и новый председатель партии. «Порошенко давно хотел, чтобы Ирина Геращенко возглавила партию, но она не очень хотела. Сейчас, видимо, это будет волевое решение. Тянуть времени нет — указ о выборах опубликован», — объясняет он.
«С большой вероятностью на съезде будет объявлено и о формате участия Порошенко» в кампании, — отметил Черненко. По поводу участия Порошенко в парламентских выборах есть две концепции, говорит один из депутатов Рады.
Первый вариант — что экс-президент должен остаться вне парламента, так как он «над процессом». «Порошенко презентовал себя как национальный, а не партийный лидер. У него еще есть политические амбиции», — объясняет собеседник в аппарате БПП. При этом, по словам собеседника РБК, не исключено, что Порошенко все равно возглавит партийный список на выборах Рады и потом откажется от мандата.
Второй вариант — что Порошенко должен избираться в парламент, стать лидером фракции и работать там, говорит собеседник РБК в Раде. «Это небольшие, но превентивные меры на случай преследования. Хотя иммунитет мы, скорее всего, отменим», — объясняет он. Кроме того, такой сценарий даст экс-президенту возможность принимать активное участие в публичной политике, продолжает он.
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