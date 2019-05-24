Тереза Мэй заявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приняла решение уйти в отставку.

Она объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра. Такое заявление она сделала в пятницу на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10.

«Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», — сказала Мэй.

Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат — бывший глава МИД Борис Джонсон — уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.