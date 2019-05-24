Народный фронт обещает сегодня внести представление в КС касательно роспуска Рады

Народные депутаты фракции «Народный фронт» в пятницу, 24 мая, внесут представление в Конституционный Суд о неконституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Об этом сообщается на официальном сайте политсилы.

«Сегодня народные депутаты фракции „Народный фронт“ внесут в Конституционный Суд представление относительно соответствия Основному Закону Указа Президента Украины „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов“ от 21 мая 2019 года», — говорится в сообщении.

В 15:00 депутаты планируют пообщаться с прессой.

Как сообщили Укринформу в пресс-службе парламентской фракции «Народный фронт», 46 подписей депутатов под представлением «есть точно».

Как известно, согласно статье 40 закона «О Конституционном Суде Украины», субъектами права на конституционное представление по вопросам принятия решений КСУ, в частности, являются не менее 45 народных депутатов.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. Во вторник, 21 мая, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. В четверг, 23 мая, указ вступил в силу после опубликования в «Урядовому кур’єрі».