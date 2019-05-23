«Народный фронт» пожаловался на Зеленского в Конституционный суд

Фракция «Народный фронт» подписала представление в Конституционный суд о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Об этом 23 мая сообщается на сайте партии.

«Народный фронт» призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады безотлагательно присоединиться к подписанию представления в Конституционный суд о соответствии указа президента «О досрочном прекращении полномочий ВРУ и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 года«, — говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты фракции «Народный фронт» уже поставили свои подписи.

«Подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства — президентом», — заявили в НФ.

Напомним, что 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Рады. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. 23 мая указ вступил в силу.