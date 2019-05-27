На Банковой нет интернета: у Зеленского не оставляют надежду съехать

Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк заявил, что переезд команды Владимира Зеленского с Банковой все еще планируется.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

«Мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности», — сказал Костюк.

По его словам, работать в здании на Банковой команде президента «очень трудно».

Он отметил, что здание Администрации президента похоже на «смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного». Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi «из-за безопасности».

Заместитель главы АП отметил, что всегда прикрываться словом «безопасность» нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в Администрации президента быть не должно.

«Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые трудности, которые есть, мы должны преодолеть — и переехать отсюда», — сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял о предложении перенести Администрацию президента туда, «где нет пробок», в частности за пределы столицы.