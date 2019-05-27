На Банковой нет интернета: у Зеленского не оставляют надежду съехать

Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк заявил, что переезд команды Владимира Зеленского с Банковой все еще планируется.
Об этом он рассказал в интервью НВ.
«Мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности», — сказал Костюк.
По его словам, работать в здании на Банковой команде президента «очень трудно».
Он отметил, что здание Администрации президента похоже на «смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного». Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi «из-за безопасности».
Заместитель главы АП отметил, что всегда прикрываться словом «безопасность» нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в Администрации президента быть не должно.
«Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые трудности, которые есть, мы должны преодолеть — и переехать отсюда», — сказал он.
Напомним, ранее Зеленский заявлял о предложении перенести Администрацию президента туда, «где нет пробок», в частности за пределы столицы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016