Зеленский подаст в Раду законопроект о кнопкодавстве и прогулах

Президент Украины Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду законопроект об ответственности за кнопкодавство и прогулы. Об этом сообщил представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга в парламенте, сообщает Укринформ.
«Вопрос ответственности за кнопкодавство не прописан. Кстати, один из законопроектов, который мы будем вносить, — по вопросу ответственности за кнопкодавство, за депутатские прогулы, ответственности, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов из законопроектом, за который он голосует», — сказал Стефанчук.
По его словам, цель президентской команды заключается в том, чтобы привести европейские нормы и стандарты парламентаризма в Украину.
«Если этого не будет, мы и дальше будем жить на основании каких-то договоренностей, непонятных и подковерных. Мы этого не хотим и мы будем исповедовать совершенно другой подход к формированию политики», — добавил Стефанчук.
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