Порошенко станет новым спонсором Олега Ляшко, – СМИ

После того, как Ринат Ахметов перестал финансировать Радикальную партию Олега Ляшко, у политсилы будет новый спонсор — экс-глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщает Страна со ссылкой на свои источники.

Прекращение финансирования со стороны Ахметова издание связывает с плохими перспективами РП войти в следующий парламент. При этом у Ляшко уже начались центробежные процессы — из партии вышел нардеп и член политсовета Игорь Мосийчук. По нашей информации, будут и другие беглецы.

Сам Ляшко оседлал риторику против Владимира Зеленского и объявил об уходе к нему в оппозицию.

Как рассказал «Стране» источник в Радикальной партии, ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко. Именно в его интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов.

Сам же Порошенко идет в Раду в составе партии «Европейская солидарность».