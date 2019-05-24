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Мосийчук ушел от Ляшко

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Мосийчук ушел от Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил о выходе народного депутата Игоря Мосийчука из партии.

«Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком, он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую это его решение: баба с воза — кобыле легче», — сказал Ляшко в эфире телеканала NewsOne в пятницу.

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Причины ухода своего соратника Ляшко не назвал.

В то же время см Мосийчук заявил, что причиной этого решения стали идеологические разногласия.

«Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко. Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю», — написал Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он поблагодарил Ляшко за сотрудничество и заявил, что не имеет «ни оснований, ни желания для любой вражды или противостояния» с бывшими коллегами по партии.

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Нардеп заявил, что, несмотря на состояние здоровья, не оставит общественную и журналистскую деятельность. «Надеюсь, что Бог даст сил продолжить и политическую деятельность. Сейчас определяюсь с дальнейшими действиями. Как только приму конкретное решение — сообщу общественности и СМИ», — сказал Мосийчук.

Олег Ляшко, Игорь Мосийчук, РПЛ
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