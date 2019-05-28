У Зеленского обещают скоро представить «государство в смартфоне»

Советник президента Михаил Федоров анонсировал презентацию модели «государство в смартфоне» для экспертных кругов и общественности в ближайшее время. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

«Советник президента Украины Михаил Федоров 27 мая провел встречу с представителями Международного фонда Евразия (проект TAPAS), Фонда Восточная Европа (проект EGAP), Академии е-правительства Эстонии (проект EGOV4Ukraine), Офиса реформ административных услуг, Американской торговой палаты и Государственного агентства по по электронному управлению. Тональность встречи задал президент Владимир Зеленский в iForum на прошлой неделе, когда заявил о «государство в смартфоне», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Федоров заявил, что проект электронного правительства активно развивается в Украине последние 4 года, в течение которых было создано много электронных сервисов, и предложил совместными усилиями сделать еще больше.

«Ключевая цель сейчас — определить конкретные пути и механизмы ускорения реализации этого амбициозного проекта, сделать электронное правительство более технологичным, удобным и существенно увеличить количество его пользователей. Нам нужно реализовать идею „единого окна “, дать гражданам один веб-адрес всех имеющихся услуг, внедрить единую систему авторизации и идентификации, сделать вообще всю систему более ориентированной на потребности граждан, внедрить унифицированные принципы относительно дизайна и интегрировать имеющиеся электронные услуги в единый технологичный фреймворк», — сказал Федоров.

Советник президента объяснил, что электронное правительство должно стать более дружественным к гражданам благодаря тому, что им необходимо будет помнить только один адрес для удобной навигации по всему спектру электронных услуг — и тех, что уже разработаны, и тех, что еще планируют создать. Концентрация имеющихся и запланированных е-услуг на одном веб-ресурсе позволит еще активнее привлекать граждан к цифровому миру.

Первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб сообщил, что стратегия развития е-услуг предлагает 200 приоритетных позиций для повседневной жизни граждан. В частности, это услуги регистрации ООО, электронный кабинет застройщика и проект «еМалятко», который должен обеспечить возможность получить 10 услуг, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению.

В сообщении также отмечается, что в Украине доступны в режиме онлайн 125 электронных услуг государства. Среди наиболее популярных — получение выписки о земельном участке и справки о несудимости, оформление жилищных субсидий.

«Конечной целью по большинству услуг должна стать полная автоматизация, когда решение принимает не чиновник, а система на основе понятного алгоритма, предусмотренного нормативной базой», — отметил Вискуб.

Также участники встречи не обошли вниманием реализацию национальной системы идентификации, которая связана с необходимостью создания Единого демографического реестра, ситуацию с государственными реестрами, которые являются основой для электронного правительства и е-услуг, использование технологий блокчейн, прежде всего в отношении имущественных реестров, и борьбы с рейдерством.

Федоров предложил дополнительно обсудить вопросы развития е-услуг в разрезе современной национальной системы идентификации, что существенно ускорит развитие этой сферы, и отдельно затронул вопрос цифровизации в регионах — на уровне инициатив, проектов и ответственных в областных государственных администрациях.

Советник президента Украины также анонсировал совместную презентацию для экспертных кругов и общественности дорожной карты развития сферы электронных услуг и модели «государство в смартфоне» в ближайшее время.