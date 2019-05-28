Нардепы от «Народного фронта» будут баллотироваться в Раду по мажоритарным округам

Нардепы «Народного фронта» будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам, заявляет лидер фракции Максим Бурбак.
«Мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ (о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов — Ред.) является антиконституционным и выборы должны были быть очередные... но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам», — сказал Бурбак журналистам в кулуарах парламента во вторник, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, независимо от того, будут ли представители «Народного фронта» в парламенте следующего созыва, партия «Народный фронт» будет продолжать работать и отстаивать те ценности, которые она отстаивала с 2014 года.
Бурбак также добавил, что партия готова участвовать в очередных парламентских выборах в октябре 2019 года.
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