Бурбак принес на встречу с Зеленским Конституцию, а Ляшко пытался стримить ее с мобильного

Лидеры фракций «Народного фронта» и «Радикальной партии» принесли в Администрацию президента на встречу с Владимиром Зеленским Конституцию Украины. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
«С собой взял Конституцию, где хочу ознакомить президента со статьями 83 и 90», — сообщил журналистам лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.
По его словам, решение президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду — это политическое заявление, которое не имеет никакого отношения к законам.
Он напомнил, что 17 мая было заявление НФ о выходе из коалиции и именно 17 мая стартовал 30-дневный срок для формирования новой коалиции.
«Гарант Конституции не имеет права подписывать антиконституционные указы», — заявил Бурбак.
Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, который подъехал к АП на велосипеде, также захватил с собой экземпляр Конституции. При этом Ляшко надеялся вести прямой эфир из АП, но охрана вынудила его прекратить трансляцию.
«Я вообще не собираюсь обсуждать роспуск парламента. Почему? Президент Зеленский решение принял. Вчера он его объявил. Решение неконституционное, неправовое», — сказал Ляшко журналистам у здания администрации президента Украины во вторник перед консультациями с главой государства.
По словам политика, 75% украинских граждан считают необходимым роспуск Верховной Рады, и он понимает эту позицию. При этом он заявил, что его политическая сила готова к досрочным выборам.
Впоследствии охрана АП не позволила Ляшко пройти в зал, где проходят консультации главы государства Зеленского с главами фракций и групп парламента, с мобильным телефоном, через который политик ведет прямую трансляцию на своей странице в Фейсбуке.
«Я вынужден тогда оставить телефон. Делайте, украинцы, вывод, какая открытая власть. До встречи. Я потом выйду и дам вам комментарий» — заявил Ляшко, после чего прекратил трансляцию, оставил охране телефон.
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