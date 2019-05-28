Зеленский не рассматривает возможность объявления дефолта

Президент Владимир Зеленский не рассматривает вариант объявления Украиной дефолта. Об этом заявил новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.
«Я не думаю, что президент сейчас прислушивается к советам (олигарха Коломойского — Ред). У него есть сформированная команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркиваю, что есть позиция отдельных бизнесменов, а позиция государства заключается в другом — государство должно защищать интересы граждан», — сказал Данилюк.
По его словам, понятно, что невыполнение долговых обязательств — это «дорога в никуда», шаг, который может подорвать доверие международных партнеров к Украине. «И это может привести к таким последствиям, которые негативно повлияют на людей. Поэтому такие решения даже не рассматриваются. Мы прислушиваемся к конструктивным советам членов команды», — заявил секретарь СНБО.
Как сообщалось, олигарх Игорь Коломойский в интервью изданию Financial Times заявил, что в отношениях с международными кредиторами Украина должна последовать примеру Греции и объявить дефолт.
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