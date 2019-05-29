Отсрочка запуска рынка электроэнергии грозит срывом реформы, - Плачков

Отказ от запуска рынка электроэнергии 1 июля ставит под сомнение способность внедрять реформу и угрожает ее срывом. Об этом заявил Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.
Плачков отметил, что на сегодня все ключевые участники рынка готовы к старту с 1 июля. И глобальных причин для отсрочки нет. Решить некоторые проблемы с программным обеспечением, тестовым режимом и т.д. вполне возможно во время, оставшееся до июля.
«У нас есть месяц. Я думаю, что времени достаточно. Если мы перенесем на 3 месяца, то мы войдем в осенне-зимний максимум. И там наложится очень много вопросов, вопросов топлива, вопросов с газом. И я думаю, что и с углем. Если мы перенесем на 9 месяцев, то это означает, что мы категорически отказываемся от этих реформ», — заявил Плачков.
По его мнению, негативное влияние на ситуацию имеет и нынешняя политическая турбулентность, поскольку все занимаются досрочными выборами. А после них будет избрано новое правительство, которому потребуется время, чтобы войти в курс дел. Чиновники также могут начать новую волну корректировки законодательства. Поэтому рынок нужно вводить именно сейчас.
«Если мы этого не сделаем, мы отказываемся от ответственности. И я думаю, на 50% от внедрения этих реформ. Если мы сделаем этот шаг назад, мы уже вперед не пойдем», — отметил Плачков.
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