Samsung заявила о создании сверхбыстрой зарядки для смартфонов

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила свою новую сверхбыструю зарядку для смартфонов, которые смогут восполнять заряд энергии мобильных устройств на ранее недоступной мощности. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.
Производитель электроники объявил о выпуске двух контроллеров питания USB Type-C Power Delivery 3.0 — SE8A и MM101. Оба чипа разработали на платформе eFlash, которая позволяет заряжать устройства, обеспечивая мощность до 100 Вт. Инженеры Samsung указывают, что благодаря такой мощности, по сравнению со стандартными зарядками для смартфонов мощностью 10 Вт, зарядные устройства с контроллерами питания можно будет использоваться для различных гаджетов — смартфонов, планшетов, ноутбуков и мониторов.
В оба контроллера встроили элементы безопасности для защиты от несанкционированных зарядных устройств. SE8A, обещают разработчики, может также обеспечивать дополнительную защиту, такую как хранение ключа безопасности, а также кодирование и декодирование конфиденциальных данных. MM101 получил поддержку шифрования AES, а также систему определения уровня влажности.
Если контроллер MM101 еще тестируется специалистами компании, то SE8A уже поступил в серийное производство.
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