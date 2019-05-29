Зеленский посоветовал политикам есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский не брезгует покупать шаурму на улице и считает, что это может помочь политикам не «забронзоветь».
«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного. А еще помогает не „забронзоветь“, не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!» — прокомментировал президент фото под тегом #ШаурмаТакШаурма, размещенное в среду в Twitter.
На фото Зеленский изображен с надкусанной шаурмой в окружении своих соратников — руководителем администрации Андреем Богданом и двумя его заместителями.
Напомним, что в воскресенье, когда отмечался День Киева, Зеленский первый раз написал о шаурме. В частности, в своем поздравлении горожанам он написал, что «Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016