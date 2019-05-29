Зеленский внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти, сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
«Мы передали в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти», — сообщил он на брифинге в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.
Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет.
«Это целостный законопроект о процедуре импичмента», — пояснил он.
Представитель президента в Раде также сообщил, что вместе с законопроектом об импичменте президента в очередной раз в Верховную Раду направлено обращение главы государства, чтобы Верховная Рада не забыла, что у нее лежит законопроект № 7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.
«Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности» — сказал Стефанчук.
Он подчеркнул, что в настоящее время мяч находится на поле Верховной Рады. «Я очень надеюсь, что это сотрудничество будет конструктивным», — добавил представитель президента в Раде.
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