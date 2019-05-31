Партия Смешко идет на выборы в Раду, штаб возглавил Гордон

Партия «Сила и честь» будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, ее предвыборный штаб возглавил журналист Дмитрий Гордон, сообщил лидер этой политсилы, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.
«Мы уверены, что даже в условиях нехватки времени, ресурсов и доступа к популярным СМИ, имея такую большую поддержку соотечественников, именно партия „Сила и честь“ станет той движущей силой, вокруг которой будет сформировано качественное и действенное парламентское большинство. Наша миссия: привести наконец-то настоящих профессионалов в Верховную Раду и правительство», — написал Смешко на своей странице в Фейсбуке.
Он сообщил, что руководителем предвыборного штаба стал журналист, общественный деятель Дмитрий Гордон, который не будет баллотироваться в Верховную Раду, а после выборов намерен вернуться к профессиональной деятельности журналиста.
Смешко баллотировался на президентских выборах, его поддержали 6,04% избирателей.
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