Деятельность Путина одобряют 66% россиян

Российский Левада-центр вслед за ВЦИОМом опубликовал на своем сайте опрос об отношении граждан страны к институтам власти.
Исследование показало, что деятельность президента Владимира Путина одобряют 66% опрошенных. Эта цифра по сравнению с январем выросла на 2%, а по сравнению с маем 2018 года упала на 13% (с 79%). Не одобряют деятельность главы российского государства 32%. Уточняется, что респондентам задавали вопрос в формулировке: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?».
По данным опроса, деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 33% опрошенных, правительства — 42%, Госдумы — 38%.
24 мая ВЦИОМ опубликовал опрос, который показал, что доля доверяющих президенту россиян составила 31,7%. Респондентам задавали открытый вопрос, их просили назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют. Об одобрении деятельности президента заявили 65,8%. В этом случае задавался вопрос о том, как люди оценивают работу Путина по посту президента.
Накануне, комментируя эти результаты, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть много разных рейтингов, в том числе электоральный, который перешел к росту. В связи с этим Кремль попросил от социологов анализа, как коррелируют эти данные. Позднее на сайте ВЦИОМа появился новый раздел с обновленной методикой измерения — у респондентов прямо интересовались, доверяют ли они политикам, называя конкретные имена. На вопрос о доверии Путину по этой методике оценки положительно ответили 72,3% респондентов.
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