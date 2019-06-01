В Украине в июне текущего года будет 12 выходных дней с трехдневными уикендами 15-17 июня и 28-30 июня.

Согласно ст.73 Кодекса законов о труде Украины, в июне — следующие праздничные выходные дни: Троица (в этом году выпадает на воскресенье, 16 июня) и День Конституции Украины 28 июня.

Согласно законодательству, работа в выходные дни запрещается. Выходной день праздника Троицы, который выпадает на в воскресенье, 16 июня, переносится на понедельник, 17 июня.

Таким образом, в июне в Украине будет 12 выходных дней.