Супрун намерена остаться в Украине и после выборов

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун планирует остаться в Украине и продолжать здесь работать, даже если после завершения выборов не будет исполнять обязанности министра.

Об этом Супрун заявила в интервью журналу «НВ».

«Я являюсь гражданкой Украины, остаюсь в Украине и буду дальше работать здесь. И надеюсь, что смогу любым способом помогать, чтобы трансформация (в сфере медицины — Ред.) происходила и дальше», — отметила Супрун.

Она добавила, что «является частью украинской политики», поскольку исполняет обязанности министра.

«Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где смогу помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела на пользу Украины», — отметила и.о. главы Минздрава.