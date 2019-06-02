Супрун намерена остаться в Украине и после выборов

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун планирует остаться в Украине и продолжать здесь работать, даже если после завершения выборов не будет исполнять обязанности министра.
Об этом Супрун заявила в интервью журналу «НВ».
«Я являюсь гражданкой Украины, остаюсь в Украине и буду дальше работать здесь. И надеюсь, что смогу любым способом помогать, чтобы трансформация (в сфере медицины — Ред.) происходила и дальше», — отметила Супрун.
Она добавила, что «является частью украинской политики», поскольку исполняет обязанности министра.
«Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где смогу помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела на пользу Украины», — отметила и.о. главы Минздрава.
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