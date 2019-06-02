Лидер СДПГ ушла в отставку, коалиция с Меркель на грани распада

Лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с должности лидера партии и фракции в Бундестаге.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

«Дискуссия во фракции и многочисленные отзывы от партии показали мне, что необходимой поддержки для работы моего офиса больше нет», — написала Налес всем членам СДПГ.

В понедельник она официально объяснит свою отставку руководителям партии, а во вторник — парламентской группе СДПГ.

«Я искренне надеюсь, что вы сможете восстановить доверие и взаимное уважение и таким образом найти людей, которые могут поддержать вас изо всех сил», — пишет она.

Налес была избрана председателем СДПГ в апреле 2018 года, фракцию в Бундестаге она возглавляла с сентября 2017 года.

Давление на нее усилилось после провала на местных выборах в Бремене. Члены партии требуют выйти из так называемой «большой коалиции» с партией Ангелы Меркель. Многим рядовым партийцам СДПГ надоело выступать союзниками канцлера.

Выборы в Европарламент в Германии также завершились для СДПГ поражением. Впервые после окончания Второй мировой войны социал-демократы оказались на третьем месте, набрав чуть более 15% голосов.

В прошлом году СДПГ неохотно повторно вошла в коалицию, возглавляемую Меркель, после грандиозного провала на федеральных выборах 2017 года. С тех пор поддержка партии упала до рекордно низких 17%.