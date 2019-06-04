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У Зеленского рассказали, почему не ликвидируют управление «К» СБУ

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У Зеленского рассказали, почему не ликвидируют управление «К» СБУ

Президент Зеленский не может своим указом ликвидировать Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, так как для этого нужны изменения к закону о СБУ, новая редакция которого прорабатывается. Об этом заявил на брифинге во вторник, 4 июня, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, сообщает Укринформ.

«Я знаю, что ранее в Службе безопасности была разработана новая редакция закона о СБУ, сейчас пришел новый и.о. председателя СБУ, необходимо снова отработать этот документ и входить в парламент с новой редакцией закона о Службе безопасности, потому что так просто сегодня ликвидировать указом Президента или решением председателя Службы безопасности так называемое главное управление „К“ невозможно, поскольку есть несколько законов, которые предусматривают его как структурную единицу Службы безопасности Украины. То есть, в любом случае необходимо вносить изменения в закон, но, соответственно, есть смысл уже делать это в виде новой редакции закона», — сказал Рябошапка.

Он добавил, что лично слышал много жалоб от предпринимателей, что главное управление «К» занималось не защитой бизнеса, а тем, что зарабатывали на этом бизнесе.

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«То же самое можно сказать о некоторых других структурных подразделениях СБУ, поэтому это проблема комплексная, и ее необходимо решать системно не только относительно Главного управления по борьбе с коррупцией, но и некоторых других, таких как, например, Главное управление по контрразведывательной защите экономики, тоже печально известное», — констатировал Рябошапка.

СБУ, Руслан Рябошапка
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Вторник, 4 июня 2019
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