Трамп уверен, что Великобритания все-таки выйдет из ЕС

Президент США Дональд Трамп выразил во вторник уверенность в том, что выход Великобритании из Евросоюза состоится. Об этом глава Белого дома, который находится в Великобритании с государственным визитом, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

«Я думаю, что Brexit произойдет и что это, возможно, — то, что должно произойти. Это великая страна и она хочет вернуть собственную идентичность, она хочет иметь собственные границы, она хочет сама вести свои дела», — сказал он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем — на 31 октября.