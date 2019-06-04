Юнкер, прослезившийся во время последней встречи с Порошенко, нашел себе «нового друга»

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Церемонию встречи транслировало спутниковое телевидение Еврокомиссии.

«У меня есть новый друг», — сказал Юнкер, отвечая на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему старому другу Петру Порошенко, сообщает УП.

«Новый друг лучше старого», — заявил в свою очередь Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского, который находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе, и Юнкера состоится без заявлений для прессы.

Напомним, в середине мая в Администрации президента рассказали, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расчувствовался на последней для тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в качестве главы государства встречи в Брюсселе и даже расплакался.

4-5 июня президент Зеленский осуществляет первую официальную зарубежную поездку в Брюссель. Он планирует встретиться с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.